Российский тренер Камбососа: понимали, что Ломаченко будет умирать, а Джорджа подменили

Российский тренер по боксу Антон Кадушин, под руководством которого занимается австралиец Джордж Камбосос, высказался о недавнем поединке своего подопечного с украинцем Василием Ломаченко. Спортсмены сражались в мае. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом.

«Джордж вышел в ринг совершенно другой. Ломаченко был именно таким, какого я его ждал в ринге. У нас не было какой-то недооценки. Было чёткое понимание, что он выходит и будет умирать для того, чтобы вновь выиграть титул чемпиона мира. Он пришёл, чтобы забрать то, что ему, по сути, когда-то принадлежало.

Он был чемпионом мира и пришёл доказать всему миру, что последний бой перед этим с Хейни – это был момент, когда где-то, может быть, несправедливо судьи посмотрели, где-то, может быть, он сам недоработал. Но в этом бою я говорил: «Джордж, он выйдет с тобой на войну. Ты должен быть к этому готов». И он был готов, но, когда настал момент боя, Джорджа подменили», – сказал Кадушин на канале «ЧБС» в YouTube.

В общей сложности на счету Ломанчеко 18 побед при трёх поражениях. В активе Камбососа 21 победа и три поражения.

Дуэль взглядов Ломаченко и Камбососа продлилась больше трёх минут: