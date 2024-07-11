«Вышел за нокаутом и чуть меня не убил». Блогер показал, как Чимаев сломал ему ребро

Известный российский видеоблогер и стример Миша Литвин разделил ринг с непобеждённым чеченским бойцом смешанных единоборств (ММА) Хамзатом Чимаевым. Противостояние проходило в рамках челленджа: у Литвина была задача продержаться с Хамзатом в течение одной минуты. При этом Чимаеву нельзя было бить в голову, а разрешалось работать только по корпусу по правилам бокса.

Фото: Скриншот с канала «ВПИСКА» в YouTube

Фото: Скриншот с канала «ВПИСКА» в YouTube

Фото: Скриншот с канала «ВПИСКА» в YouTube

«Брат, он, похоже, мне ребро сломал. Он меня чуть не убил», — сказал Литвин на видео.

«Мне сломали ребро. Он вышел, как в UFC. Задача была меня нокаутировать», — позже добавил блогер.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он одерживал победы. Шесть раз спортсмен побеждал нокаутом.

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