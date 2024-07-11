Порье назвал условие для продолжения карьеры после поражения в бою с Махачевым

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Дастин Порье рассказал, что пока не определился насчёт продолжения карьеры в смешанных единоборствах.

«Жена хочет, чтобы я остановился, дочь хочет, чтобы я остановился, но сам я знаю, что могу победить этих парней. В этом-то и проблема. Они хотят, чтобы я оставался дома. Они хотят, чтобы у меня был обычный распорядок дня. Моя жена не хочет видеть, как я получаю новые травмы. Пока не знаю, но если на кону будет что-то грандиозное, захватывающее, если риск будет того стоить, то я бы, наверное, провёл новый бой», — приводит слова Порье MMA Fighting.

В последнем поединке, который проходил 1 июня, Порье встречался с россиянином Исламом Махачевым. Дастин проиграл в пятом раунде, попавшись на удушающий приём.

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