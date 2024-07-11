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Российский тренер Камбососа сказал, после какого раунда понял, что тот проиграет Ломаченко

Российский тренер Камбососа сказал, после какого раунда понял, что тот проиграет Ломаченко
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Российский тренер австралийца Джорджа Камбососа Антон Кадушин высказался о поединке своего подопечного с представителем Украины Василием Ломаченко, который проходил в мае этого года. Бой продлился 11 раундов и завершился досрочной победой Ломаченко нокаутом.

«У Джорджа был хороший шестой раунд. Шестой раунд, в принципе, и есть то, что он должен был делать с самого начала с постепенным переходом по плану от раунда к раунду. Когда я заставил его идти вперёд, больше использовать переднюю руку, то подумал: «Ну вот сейчас, пусть сделает что-то, чтобы в концовке мы не выглядели как побитые собаки». И после шестого я говорю: «Шикарный раунд, ты делаешь всё, что нужно. Ты должен быть умный агрессор». Выходит на седьмой раунд – опять то же самое. Ну и всё. После седьмого раунда я уже понял, что [всё]», — сказал Кадушин на канале «ЧБС» в YouTube.

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