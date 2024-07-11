Известный инсайдер ответил, когда может состояться следующий бой Конора Макгрегора

Известный инсайдер Ариэль Хельвани ответил на вопрос по поводу следующего поединка бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора. По словам Хельвани, шансы, что ирландец проведёт поединок в середине сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, сводятся к нулю.

«Если бы мне пришлось делать ставку, то на данный момент — нет. Судя по тому, куда дует ветер, поединок может быть организован в декабре. Шансов, что бой Конора и Чендлера состоится в Лас-Вегасе, нет», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, Конор и Майкл Чендлер должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня, однако поединок отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

Материалы по теме Порье: когда Конор пишет обо мне, то у меня появляется желание надрать ему задницу

Майкл Чендлер отметил текилой отмену боя с Конором Макгрегором: