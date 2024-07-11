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Известный инсайдер ответил, когда может состояться следующий бой Конора Макгрегора

Известный инсайдер ответил, когда может состояться следующий бой Конора Макгрегора
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Известный инсайдер Ариэль Хельвани ответил на вопрос по поводу следующего поединка бывшего чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора. По словам Хельвани, шансы, что ирландец проведёт поединок в середине сентября на турнире UFC 306 в Лас-Вегасе, сводятся к нулю.

«Если бы мне пришлось делать ставку, то на данный момент — нет. Судя по тому, куда дует ветер, поединок может быть организован в декабре. Шансов, что бой Конора и Чендлера состоится в Лас-Вегасе, нет», — сказал Хельвани на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Напомним, Конор и Майкл Чендлер должны были сразиться на турнире UFC 303 в конце июня, однако поединок отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к противостоянию.

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