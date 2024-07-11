Хамзат Чимаев дал совет блогеру, которому сломал ребро

Непобеждённый боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев высказался о российском видеоблогере и стримере Мише Литвине, с которым он разделил ринг. Литвин принял участие в челлендже, в рамках которого у него была задача продержаться с Хамзатом в течение одной минуты. При этом Чимаеву нельзя было бить в голову, а разрешалось работать только по корпусу по правилам бокса. После схватки Литвин сказал, что у него сломано ребро.

«Как оцениваю уровень Миши? Хорошо двигается. Но надо бы изначально двигаться. Он простоял. С характером парень. Встаёт. После моих ударов немного кто встаёт. А он встаёт, ещё и идёт», — сказал Чимаев на канале «ВПИСКА» в YouTube.

Чимаев показал, как готовится к возвращению после болезни: