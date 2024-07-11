«От легенды — легенде». Александр Овечкин сделал подарок Хабибу

Прославленный российский хоккеист и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил бывшему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову своё джерси с автографом. Соответствующей фотографией у себя в социальных сетях поделился Хабиб.

«От легенды – легенде», — говорится в описании к фото.

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

Хабиб уже завершил профессиональную карьеру. Является одним из самых успешных бойцов в истории смешанных единоборств. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в ММА россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги неоднократно пытался убедить Нурмагомедова вернуться, но Хабиб всякий раз говорил, что решение уйти — окончательное.

Почему Хабиб – главная звезда ММА: