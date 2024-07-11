Стало известно, когда может состояться бой между Ломаченко и Джервонтой Дэвисом

Поединок между непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях американцем Джервонтой Дэвисом и новым чемпионом IBF украинцем Василием Ломаченко может состояться в ноябре. Об этом у себя в социальных сетях, сославшись на заявление промоутера Ломаченко Боба Арума, сообщил журналист Майкл Бенсон.
Противостояние должно состояться в Лас-Вегасе (США).
Дэвис за время профессиональной карьеры принял участие в 30 поединках, в каждом из которых одерживал победы. 28 раз спортсмен побеждал нокаутом. Ломаченко за время карьеры в профессионалах принял участие в 21 бою, в которых 18 раз побеждал (12 нокаутом) и трижды терпел поражения.
Недавно российский тренер австралийского боксёра Джорджа Камбососа Антон Кадушин рассказал, после какого раунда понял, что тот проиграет Ломаченко.