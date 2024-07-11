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Гаджимагомедов и Батыргазиев прошли процедуру взвешивания перед титульными боями

Гаджимагомедов и Батыргазиев прошли процедуру взвешивания перед титульными боями
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Известные российские боксёры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев приняли участие в официальной церемонии взвешивания перед титульными поединками, которые они проведут на турнире «Ночь чемпионов IBA». Спортивное мероприятие состоится 12 июля в подмосковном Серпухове.

Гаджимагомедов сразится за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте с представителем Китая Чжан Чжаосинем в главном бою турнира. А Батыргазиев оспорит временный титул WBA во втором полулёгком весе с ирландцем Джоно Кэрроллом в соглавном событии спортивного шоу.

Гаджимагомедов показал на весах 99,85 кг, в то время как вес Чжаосиня составил 100,5 кг. Вес Батыргазиева составил 58,86 кг, а Кэрролла — 58,54 кг.

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