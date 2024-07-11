Рауль Росас-младший ответил, кто из россиян станет новым чемпионом UFC

Американо-мексиканский боец UFC Рауль Росас-младший высказал мнение, что российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Умар Нурмагомедов станет чемпионом промоушена к тому моменту, как он получит титульный шанс.

«Кто будет чемпионом UFC, когда я получу титульник? Возможно, Умар Нурмагомедов. Думаю, у него будет чемпионский пояс», — сказал Росас-младший на канале MMA Crazy в YouTube.

В настоящий момент Умару 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В общей сложности на счету россиянина в смешанных единоборствах 17 побед и ни одного поражения. 3 августа Нурмагомедов проведёт поединок с представителем США Кори Сэндхагеном.

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