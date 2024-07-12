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Александр Волков может провести бой с Сирилем Ганом — Ag Fight

Александр Волков может провести бой с Сирилем Ганом — Ag Fight
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2 октября в Абу-Даби может состояться бой между Александром Волковым и Сирилем Ганом, сообщает бразильский портал Ag Fight.

Ранее Волков и Ган уже встречались на UFC Vegas 30 в 2021 году. Тогда французский боец уверенно одержал победу в пятираундовом бою.

Волков за свою карьеру провёл 48 боёв, 38 из которых завершились победой (24 нокаутом, четыре сдачей, 10 решением судей). Последний поединок российского спортсмена был с соотечественником Сергеем Павловичем. Победа осталась за Волковым, после чего Павлович в расстроенных чувствах грубо оттолкнул подошедшего к нему после боя со словами благодарности соперника.

На счету Гана 14 боёв. Победой француза завершились 12 (шесть нокаутом, три сдачей, три решением судей).

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