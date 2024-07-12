«Они уже дрались, это было отстойно». Реакция фанатов на организацию реванша Волков — Ган

Многие фанаты остались недовольны и были разочарованы после того, как появилась неподтверждённая информация о возможном реванше между бывшим временным чемпионом UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) французом Сирилем Ганом и топовым российским бойцом Александром Волковым.

Фанат. Они уже дрались и это было отстойно.

Фанат. Ган снова победит. Люди будут притворяться, что он на самом деле придурок, а этот бой мы вообще не видели. Но Ган по праву является высокоуровневым ударником, а Волков, на мой взгляд, не превосходит Сириля в стойке. У него появится шанс на победу, если он будет использовать борьбу, что, как мне кажется, маловероятно.

Фанат. Ган всё так же лучше Волкова, как и в первом бою.

Ранее бразильский портал Ag Fight сообщил, что бой между Александром Волковым и Сирилем Ганом состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби.