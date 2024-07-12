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Экс-чемпион UFC объяснил, почему Алекс Перейра не является лучшим бойцом в мире

Экс-чемпион UFC объяснил, почему Алекс Перейра не является лучшим бойцом в мире
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Экс-лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий нигериец Камару Усман высказался в адрес действующего обладателя титула UFC в полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры.

«У меня нет неуважения к его заслугам. Но сейчас речь идёт о рейтинге Р4Р. И в этой плоскости тебе следует показывать высочайший уровень в ударной технике, борьбе, грэпплинге и джиу-джитсу. Твой бойцовский стиль должен работать во всех без исключения дивизионах, с кем бы тебе ни пришлось драться. В теории ты должен в принципе одержать победу над одним бойцом в любом весе и всё ещё оставаться доминирующим. Именно в этом и заключается смысл первого номера Р4Р.

Конечно, ты всегда можешь просто вырубать парней в стойке, которые не пытаются бороться с тобой. Но это не значит, что ты лучший в мире. Из-за этого не стоит переживать. Тебе просто надо доказать, что ты действительно лучший. Проведи следующему сопернику тейкдаун, уложи его на канвас, пройди в полный маунт и поймай его на болевом. Тогда лично я скажу ему, что он, чёрт возьми, лучший», — сказал Усман в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

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