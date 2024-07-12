«До скорой встречи». Российский кикбоксёр Артём Вахитов оставил послание Алексу Перейре

Известный российский кикбоксёр, бывший чемпион Glory в полутяжёлом весе Артём Вахитов выразил уверенность в способности победить чемпиона UFC в полутяжёлом весе Алекса Перейру в бою по правилам ММА.

«Никто и никогда не дарил мне победы, дружище. На мой взгляд, счёт в нашем противостоянии составляет 2:0 в мою пользу. Если мы говорим о том, что кто-то кому-то подарил победу, то рекомендую вспомнить наш первый бой в GLORY. Пусть мне попытаются объяснить, как судьи принимали решение. Тот бой явно остался за мной. Я не сбит с толку. У меня есть путь, и ты стоишь на нём. До скорой встречи», — приводит слова Вахитова портал BJ Penn.

Спортсмены дважды дрались в поединках по кикбоксингу. Один бой остался за бразильцем, в другом россиянин взял реванш.