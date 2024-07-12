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Стал известен чемпион UFC, который был признан лучшим бойцом года по версии ESPY

Стал известен чемпион UFC, который был признан лучшим бойцом года по версии ESPY
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О'Мэлли признан лучшим бойцом календарного года по версии ESPY.

Помимо Сахарка, на данную награду также выдвигались Алекс Перейра, Ислам Махачев и Вэйли Чжан.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 10 марта в Майами на турнире UFC 299, Шон О'Мэлли проводил реванш с эквадорским бойцом Марлоном Верой. Ранее в 2020 году Чито побеждал Шона техническим нокаутом. В реванше победу единогласным решением судей одержал американский боец.

В своём рекорде Шон имеет 18 побед, одно поражение, а один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Шон О'Мэлли выразил мнение, что Деонтей Уайлдер может стать удобным соперником для Алекса Перейры в боксе.

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