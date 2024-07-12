Пэдди Пимблетт рассказал, при каких обстоятельствах решит покинуть UFC

Популярный британский проспект, выступающий в лёгком весе UFC, Пэдди Пимблетт не исключил, что в будущем покинет лигу и перейдёт в бокс.

«Само собой разумеется, я бы не хотел переходить в другую организацию. UFC — это лучшие из лучших, это главная лига планеты. Когда вы говорите людям, что занимаетесь ММА, большинство из них даже не понимают, о чём речь. Вы говорите им о UFС. И люди, не зная, что такое ММА, сразу дают понять, что знают UFC.

Никогда не знаешь наверняка, что будет дальше. Некоторые из этих тупых блогеров, которые занимаются боксом, могут в конечном итоге предложить мне миллионы за поединок с одним из них. Итак, посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Пэдди портал Bloody Elbow.