ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 2. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пэдди Пимблетт рассказал, при каких обстоятельствах решит покинуть UFC

Пэдди Пимблетт рассказал, при каких обстоятельствах решит покинуть UFC
Комментарии

Популярный британский проспект, выступающий в лёгком весе UFC, Пэдди Пимблетт не исключил, что в будущем покинет лигу и перейдёт в бокс.

«Само собой разумеется, я бы не хотел переходить в другую организацию. UFC — это лучшие из лучших, это главная лига планеты. Когда вы говорите людям, что занимаетесь ММА, большинство из них даже не понимают, о чём речь. Вы говорите им о UFС. И люди, не зная, что такое ММА, сразу дают понять, что знают UFC.

Никогда не знаешь наверняка, что будет дальше. Некоторые из этих тупых блогеров, которые занимаются боксом, могут в конечном итоге предложить мне миллионы за поединок с одним из них. Итак, посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Пэдди портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Пимблетт — о новом прозвище Грина: вы сможете называть меня официально Убийцей королей
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android