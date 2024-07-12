«Это бой для YouTube». Леннокс Льюис высказался о поединке Тайсон — Пол

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Леннокс Льюис высказался насчёт предстоящего поединка между легендарным американским боксёром Майком Тайсоном и его соотечественником Джейком Полом.

«Это бой для YouTube. Для меня он останется не серьёзной постановкой. Да, я смотрю их, поскольку никогда не знаешь, что может произойти. Рад за парней, надеюсь, они покажут захватывающий бой. Многие дети любят Джейка и Майка. Они хотят увидеть их в ринге. На мой взгляд, возраст в этом бою будет играть главную роль. Хотя мне кажется, что Майк победит. Если ему удастся провести одну из своих фирменных комбинаций, то Джейк упадёт. Не относитесь к Майку неуважительно», — приводит слова Льюиса портал Give me Sport.