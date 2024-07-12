Вадим Немков высказался о потенциальном реванше между Ганом и Волковым

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков высказался насчёт потенциального реванша между экс-обладателем титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом и топовым бойцом Александром Волковым.

«Сириль Ган хороший ударник, но плохой борец. Александр в этом плане намного сильнее, поэтому если он решит перевести поединок в партер и «задушить» соперника, то может одержать победу. Сомневаюсь, что бойцы будут стремиться к нокауту. Всё-таки это статусный бой. Мне кажется, Волков в этот раз попробует решить все вопросы в партере», – сказал Немков в интервью порталу MMA.Metaratings.ru.

Ранее бразильский портал Ag Fight сообщил, что бой между Александром Волковым и Сирилем Ганом состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби.