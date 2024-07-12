ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 2. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков высказался о потенциальном реванше между Ганом и Волковым

Вадим Немков высказался о потенциальном реванше между Ганом и Волковым
Комментарии

Бывший чемпион Bellator в полутяжёлом весе россиянин Вадим Немков высказался насчёт потенциального реванша между экс-обладателем титула UFC в тяжёлом весе французом Сирилем Ганом и топовым бойцом Александром Волковым.

«Сириль Ган хороший ударник, но плохой борец. Александр в этом плане намного сильнее, поэтому если он решит перевести поединок в партер и «задушить» соперника, то может одержать победу. Сомневаюсь, что бойцы будут стремиться к нокауту. Всё-таки это статусный бой. Мне кажется, Волков в этот раз попробует решить все вопросы в партере», – сказал Немков в интервью порталу MMA.Metaratings.ru.

Ранее бразильский портал Ag Fight сообщил, что бой между Александром Волковым и Сирилем Ганом состоится на турнире UFC 308 в Абу-Даби.

Материалы по теме
Александр Волков может провести бой с Сирилем Ганом — Ag Fight
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android