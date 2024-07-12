ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 2. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Новозеландский боксёр — о своём российском происхождении: я родом из чёртова детского дома

Новозеландский боксёр — о своём российском происхождении: я родом из чёртова детского дома
Комментарии

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе новозеландец Андрей Михайлович прокомментировал своё российское происхождение.

«Я родом из чёртова детского дома у чёрта на куличках, братан. Иногда, когда мне выпадает возможность посмотреть на свою историю, то кажется всё это чем-то безумным, поскольку там всё сложно. Но это моя жизнь. Просто представь — приехать из богом забытого детского дома, а теперь оспаривать титул чемпиона мира. Это действительно фантастическая история, которой я горжусь», — приводит слова Андрея Михайловича издание Stuff.

Андрей Михайлович родился в Санкт-Петербурге в 1997 году. Позднее он был усыновлён семьёй из Новой Зеландии, когда ему было 18 месяцев.

Материалы по теме
«Это бой для YouTube». Леннокс Льюис высказался о поединке Тайсон — Пол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android