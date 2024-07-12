Новозеландский боксёр — о своём российском происхождении: я родом из чёртова детского дома

Непобеждённый чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе новозеландец Андрей Михайлович прокомментировал своё российское происхождение.

«Я родом из чёртова детского дома у чёрта на куличках, братан. Иногда, когда мне выпадает возможность посмотреть на свою историю, то кажется всё это чем-то безумным, поскольку там всё сложно. Но это моя жизнь. Просто представь — приехать из богом забытого детского дома, а теперь оспаривать титул чемпиона мира. Это действительно фантастическая история, которой я горжусь», — приводит слова Андрея Михайловича издание Stuff.

Андрей Михайлович родился в Санкт-Петербурге в 1997 году. Позднее он был усыновлён семьёй из Новой Зеландии, когда ему было 18 месяцев.