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Тренер Усика не исключает, что его подопечный в скором времени может перейти в ММА

Тренер Усика не исключает, что его подопечный в скором времени может перейти в ММА
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Тренер известного украинского боксёра Александра Усика Сергей Лапин не исключает, что его подопечный в скором времени может перейти в ММА или кулáчку.

«Саша доказал, что является лучшим боксёром этого поколения. После того как он отправит Тайсона в отставку, может рассмотреть варианты выступлений в других видах единоборств. Он вполне может подраться и по ММА, и по правилам BKFC. Только представьте себе Усика и Джона Джонса, которые сражаются за звание самого жёсткого парня на планете. Или третий бой с Джошуа в клетке. Возможно, даже бой с Джейком Полом. Но тогда Саше пришлось бы драться, спрятав одну из рук за спину, чтобы всё было честно и справедливо», — приводит слова Лапина портал Mirror.

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