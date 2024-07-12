Магомедов — Ермеков: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

13 июля в Москве состоится большой турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-82, в рамках которого встретятся бойцы из России, Таджикистана, Армении, Узбекистана, Казахстана и Бразилии. В главном бою вечера встретятся Шамиль Магомедов и Даурен Ермеков.

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32-летний Магомедов представляет Россию и команду Gor MMA. На счету Шамиля пока лишь две победы в ММА Серии, но зато каждая была одержана в доминирующем стиле нокаутами. Общий рекорд Шамиля — 12-0.

36-летний Ермеков представляет город Актобе (Казахстан). На его счету огромное количество поединков с именитыми бойцами в смешанных единоборствах — Владимиром Минеевым, Гамзатом Хирамагомедовым, Русланом Шамиловым и многими другими. Для Даурена это будет первый бой в ММА Серии. Общий рекорд представителя Казахстана — 19-5.

Начало турнира намечено на 19:00. Бой между Магомедовым и Ермековым пройдёт в средней весовой категории.

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