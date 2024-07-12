Соннен сравнил бой Чендлер — Макгрегор с ожиданием бури в пустыне

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен считает, что американский легковес Майкл Чендлер должен отказаться от желания провести поединок с ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором. Соннен сравнил Чендлера с синоптиком, рассказывающим о буре в пустыне.

«Чендлер берёт на себя роль синоптика. Он просит о бое с Конором Макгрегором, который просто не может состояться, но он остаётся благородным. Представьте себе Майкла Чендлера в дождевике. Я говорю о жёлтой куртке, капюшон поднят, у него микрофон. Он транслирует потенциальную бурю, стоя посреди пустыни Сахара. Это всё возможности, которые у него будут, чтобы сразиться с Макгрегором. Ему нужно двигаться дальше», — приводит слова Соннена Sportskeeda со ссылкой на подкаст Good Guy/Bad Guy.

»Напомним, Майкл Чендлер должен был провести поединок против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 303, который состоялся 30 июня. Однако за несколько недель до турнира стало известно, что Макгрегор был вынужден сняться из-за перелома мизинца на ноге.