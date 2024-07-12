ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL Ближний Восток 2. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Соннен сравнил бой Чендлер — Макгрегор с ожиданием бури в пустыне

Соннен сравнил бой Чендлер — Макгрегор с ожиданием бури в пустыне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен считает, что американский легковес Майкл Чендлер должен отказаться от желания провести поединок с ирландским экс-чемпионом Конором Макгрегором. Соннен сравнил Чендлера с синоптиком, рассказывающим о буре в пустыне.

«Чендлер берёт на себя роль синоптика. Он просит о бое с Конором Макгрегором, который просто не может состояться, но он остаётся благородным. Представьте себе Майкла Чендлера в дождевике. Я говорю о жёлтой куртке, капюшон поднят, у него микрофон. Он транслирует потенциальную бурю, стоя посреди пустыни Сахара. Это всё возможности, которые у него будут, чтобы сразиться с Макгрегором. Ему нужно двигаться дальше», — приводит слова Соннена Sportskeeda со ссылкой на подкаст Good Guy/Bad Guy.

»Напомним, Майкл Чендлер должен был провести поединок против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 303, который состоялся 30 июня. Однако за несколько недель до турнира стало известно, что Макгрегор был вынужден сняться из-за перелома мизинца на ноге.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android