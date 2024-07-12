Результат взвешивания Муслима Салихова перед боём с Понциниббио на турнире UFC

Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Муслим Салихов на церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN показал вес в 77,56 кг.

Бой между Салиховым и аргентинцем Сантьяго Понциниббио состоится утром в воскресенье, 14 июля.

Последний раз Салихов дрался в феврале 2024 года в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Салихов техническим нокаутом в первом раунде уступил Рэнди Брауну. Таким образом, россиянин проиграл три из четырёх своих последних боёв в UFC.

Сантьяго имеет схожую статистику с Салиховым. Аргентинец проиграл три из своих четырёх последних боёв в UFC. Последний раз боец выступал на UFC 287 и был нокаутирован американцем Кевином Холландом.