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Результат взвешивания Муслима Салихова перед боём с Понциниббио на турнире UFC

Результат взвешивания Муслима Салихова перед боём с Понциниббио на турнире UFC
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Российский боец полусреднего веса (до 77 кг) Муслим Салихов на церемонии взвешивания перед турниром UFC on ESPN показал вес в 77,56 кг.

UFC 2024. UFC on ESPN 59, Денвер, США
Сантьяго Понциниббио — Муслим Салихов
14 июля 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Сантьяго Понциниббио
Не началось
Муслим Салихов

Бой между Салиховым и аргентинцем Сантьяго Понциниббио состоится утром в воскресенье, 14 июля.

Последний раз Салихов дрался в феврале 2024 года в Лас-Вегасе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 235. В рамках главного карда этого ивента Салихов техническим нокаутом в первом раунде уступил Рэнди Брауну. Таким образом, россиянин проиграл три из четырёх своих последних боёв в UFC.

Сантьяго имеет схожую статистику с Салиховым. Аргентинец проиграл три из своих четырёх последних боёв в UFC. Последний раз боец выступал на UFC 287 и был нокаутирован американцем Кевином Холландом.

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