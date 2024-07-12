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Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 59

Результаты взвешивания участников турнира UFC on ESPN 59
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В ночь на 14 июля мск в Денвере (США) состоится турнир UFC on ESPN 59. Сегодня прошла официальная церемония взвешивания участников предстоящего турнира. Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой Роуз Намаюнас и Трейси Кортес. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:
Главный бой вечера, женский наилегчайший вес: Роуз Намаюнас (56,58 кг) — Трейси Кортес (57,15 кг)
Полусредний вес: Сантьяго Понциниббио (77,56 кг) — Муслим Салихов (77,56 кг)
Лёгкий вес: Дрю Добер (70,3 кг) — Жан Силва (70,3 кг)
Полусредний вес: Габриэль Бонфим (77,56 кг) — Анже Луса (77,11 кг)
Полулёгкий вес: Джулиан Эроса (65,99 кг) — Кристиан Родригес (65,99 кг)
Средний вес: Абдул Разак Альхассан (83,91 кг) — Коди Брандейдж (84,14 кг)

Прелимы:
Наилегчайший вес: Джошуа Ван (56,69 кг) — Чарльз Джонсон (56,92 кг)
Женский наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичюс (56,69 кг) — Фатима Клайн (56,69 кг)
Легчайший вес: Монтел Джексон (61,23 кг) — Дэ’Мон Блэкшир (61,23 кг)
Женский наилегчайший вес: Луана Сантос (56,69 кг) — Мария Агапова (56,69 кг)
Средний вес: Джош Фремд (84,36 кг) — Андре Петроски (84,14 кг)
Полусредний вес: Эван Элдер (77,11 кг) — Дарриус Флауэрс (77,11 кг).

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