Кортес пришлось подстричь волосы, чтобы соответствовать минимуму своей весовой категории

Американский боец наилегчайшего веса Трейси Кортес была вынуждена сократить длину волос, чтобы соответствовать минимальному порогу своей категории. Весы зафиксировали у 30-летней спортсменки вес в 57,15 кг. Главный бой UFC on ESPN 59 не будет отменён. В нём Кортес будет драться с соотечественницей Роуз Намаюнас.

Спортсменка не сдержала слез, когда весы показали допустимый вес.

Фото: Кадр из трансляции

Другие результаты взвешивания участников турнира:

Главный кард:

Полусредний вес: Сантьяго Понциниббио (77,56 кг) — Муслим Салихов (77,56 кг)

Лёгкий вес: Дрю Добер (70,3 кг) — Жан Силва (70,3 кг)

Полусредний вес: Габриэль Бонфим (77,56 кг) — Анже Луса (77,11 кг)

Полулёгкий вес: Джулиан Эроса (65,99 кг) — Кристиан Родригес (65,99 кг)

Средний вес: Абдул Разак Альхассан (83,91 кг) — Коди Брандейдж (84,14 кг)

Прелимы:

Наилегчайший вес: Джошуа Ван (56,69 кг) — Чарльз Джонсон (56,92 кг)

Женский наилегчайший вес: Жасмин Ясудавичюс (56,69 кг) — Фатима Клайн (56,69 кг)

Легчайший вес: Монтел Джексон (61,23 кг) — Дэ’Мон Блэкшир (61,23 кг)

Женский наилегчайший вес: Луана Сантос (56,69 кг) — Мария Агапова (56,69 кг)

Средний вес: Джош Фремд (84,36 кг) — Андре Петроски (84,14 кг)

Полусредний вес: Эван Элдер (77,11 кг) — Дарриус Флауэрс (77,11 кг).