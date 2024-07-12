Бой Алимханулы — Михайлович отменён, поскольку Жанибека госпитализировали

Бой между чемпионом мира по версиям IBF и WBO в среднем весе (до 72,6 кг) Жанибеком Алимханулы и 26-летним уроженцем Санкт-Петербурга Андреем Михайловичем (21-0, 13 KO), выступающим за Новую Зеландию, отменён. Главный бой вечера должен был состояться 14 июля в Лас-Вегасе (США). Об этом сообщил журналист Майкл Бенсон на своей странице в социальной сети.

По его сведениям, казахстанца госпитализировали из-за сильного обезвоживания. Боец потерял сознание во время сгонки веса.

Жанибеку Алимханулы 31 год. Казахстанец дебютировал как профессионал в 2016 году на родине, однако уже после двух выступлений переехал в США. В мае 2022 года Алимханулы сразился за временный титул WBO, нокаутировав британца Дэнни Дигнума, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона.