Трейси Кортес объяснила, из-за чего была вынуждена прервать выступления в UFC

Американский боец наилегчайшего веса Трейси Кортес рассказала, что не могла принимать участия в боях UFC из-за травм. Напомним, в ночь на 14 июля мск в Денвере (США) состоится турнир UFC on ESPN 59. Главным событием вечера станет поединок в женском наилегчайшем весе между экс-чемпионкой Роуз Намаюнас и Трейси Кортес.

«Я снова столкнулась с некоторыми травмами. Вскоре после моего последнего боя я стала адреналиновой наркоманкой. Мои друзья предложили покататься по бездорожью. Мы поехали и попали в очень серьёзную аварию.

Этот несчастный случай заставил меня осознать, а также поговорить с моим наставником, моими тренерами. Они как бы прочитали мне настоящую лекцию. Я сказала: «Хорошо, позвольте мне уважать моих тренеров, которые тратят на меня так много времени, и просто успокоиться в качестве профессионального спортсмена», — приводит слова Кортес MMA Fighting со ссылкой на The MMA Hour.

Во время взвешиванию к турниру UFC on ESPN 59 Трейси Кортес подстригла волосы, чтобы соответствовать минимальному порогу своей категории. Весы зафиксировали у 30-летней спортсменки вес в 57,15 кг.