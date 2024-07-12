ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Артур Субханкулов: в августе в Уфе планирую защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA

Артур Субханкулов: в августе в Уфе планирую защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу в подмосковном Серпухове Артур Субханкулов (6–0, КО 4) техническим нокаутом в третьем раунде победил Кесея Абеида Касонго (15–0, КО 13) из Танзании в поединке в весе до 60 кг в рамках турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA». После этого поединка российский боксёр поделился своими дальнейшими планами.

«Считаю, мне эффектно удалось завершить поединок. Но я не настраивался на досрочное завершение боя. Мне противостоял хороший соперник, который до сегодняшнего дня не знал поражений. Он бил мало, но каждый его удар я чувствовал. При этом он был медленным, и по ходу поединка я понимал, что обязательно его поймаю.

Атмосфера просто невероятная — такой уникальный колизей на пляже. Просто супер! Мой следующий бой запланирован на август в Уфе, там я буду защищать пояс чемпиона Европы по версии IBA», — сказал после боя Артур Субханкулов.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android