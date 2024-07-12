«Бетербиев не видел таких шоу в США и Канаде». Кремлёв — о турнире «Ночь чемпионов»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о проведённом турнире «Ночь чемпионов».

«Уже очень многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Вот Артур Бетербиев сказал, что, боксируя в США и Канаде, он не видел таких шоу. Видите, какие отзывы. Это сделано для того, чтобы показать: матушка-Россия — спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас. Эта арена будет продолжать функционировать, а в дальнейшем хотим построить уже крытый Колизей IBA в Серпухове. WBA дала санкцию на титульные бои? В боксе нет политики, он един, он объединяет. И WBA дала санкцию на проведение титульного боя в России. Бокс призывает не участвовать в политических играх, но это делают… Руководство МОК сегодня не соответствует своему месту. И вот этот турнир «Ночь чемпионов» показывает, что мировой спорт не может жить без России», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.