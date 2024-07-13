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Алекс Перейра поделился своими планами на будущие бои

Алекс Перейра поделился своими планами на будущие бои
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Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра рассказал, что не заинтересован в поединках за что-то меньшее, чем официальный титул.

«Сейчас мне неинтересен бой с Аспиналлом. Честно говоря, тяжёлый вес — не моя цель, это не мой главный фокус. Я говорю о позициях. Думаю, что сейчас я в другом положении. Мне не имеет смысла драться за временный пояс, честно говоря.

Я думаю, что Том Аспиналл — невероятный спортсмен, парень, который очень опасен в техническом плане. Но сейчас я исключаю вариант боя с ним. Если бы он был чемпионом, то, конечно, мы бы продвигали этот поединок. Как я уже сказал, я сосредоточен на своём дивизионе. Я не собираюсь ничего форсировать. Думаю, что когда перейду в тяжёлый вес, то буду бороться за пояс.

Я сосредоточен на защите своего титула. Неважно, с кем будет бой. Многие говорят об Анкалаеве. Люди сосредоточились на нём, но я хорошо тренируюсь — не только для него, но и для любого», — приводит слова Перейры MMA Fighting co ссылкой на его YouTube-канал.

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