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Альберт Батыргазиев стал временным чемпионом мира во втором полулёгком весе

Альберт Батыргазиев стал временным чемпионом мира во втором полулёгком весе
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Российский боксёр Альберт Батыргазиев нокаутировал ирландца Джоно Кэролла в девятом раунде на турнире «Ночь чемпионов IBA» в соглавном событии вечера и стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором полулёгком весе.

До этого Батыргазиев боксировал в декабре в Дубае, когда победил единогласным решением судей призёра Олимпийских игр и трёхкратного чемпиона мира кубинца Ласаро Альвареса.

Последний официальный бой Кэрролла состоялся в марте в Дубае, когда он единогласным решением судей победил колумбийца Мигеля Марриагу. У ирландца уже был опыт проведения чемпионского боя – в марте 2019 года Кэрролл единогласным решением судей уступил американцу Тевину Фармеру в поединке за титул IBF.

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