Батыргазиев — о своей победе: мне нужны пояса, я хочу стать абсолютным чемпионом мира

Российский боксёр Альберт Батыргазиев поделился своими впечатлениями после боя с ирландцем Джоно Кэроллом, по результатам которого стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) во втором полулёгком весе.

«Бой прошёл так, как мы и планировали. Прочувствовал, что могу удосрочить соперника, воспользовался моментом. Да, получилось не сразу, поэтому пришлось наносить точечные удары по печени. Нужно было доработать начатое, так скажем. И всё получилось. Хочу поблагодарить Всевышнего, спасибо богу, что помог. Я подошёл к этому бою без травм. Я очень рад, что мне удалось порадовать свою семью, друзей, болельщиков. Их поддержка чувствовалась. Также хочу поблагодарить своего соперника, он был в хорошей форме, но мы подобрали нужные ключики и открыли нужную дверь. Идём дальше! Мне нужны пояса, я хочу стать абсолютным чемпионом мира и не в одной весовой категории. Приношу извинения за свою наглость, но это так», — сказал Батыргазиев после боя.

Российский боксёр Альберт Батыргазиев нокаутировал ирландца Джоно Кэролла в девятом раунде на турнире «Ночь чемпионов IBA».