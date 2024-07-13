Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжан Чжаосиня в 4-м раунде и стал чемпионом мира WBA

12 июля в Серпухове на арене «Колизей IBA» прошёл большой вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии турнира россиянин Муслим Гаджимагомедов встретился с китайцем Чжан Чжаосинем. На кону стоял вакантный титул чемпиона WBA в бриджервейте (до 101,6 кг). Гаджимагомедов нокаутировал соперника и стал чемпионом мира.

На счету Гаджимагомедова четыре победы во всех четырёх поединках на профессиональном ринге. Чжаосинь проиграл четвёртый бой из 16.

В соглавном событии вечера выступил Альберт Батыргазиев, соперником которого стал ирландец Джоно Кэрролл. В этом поединке оспаривался временный пояс WBA во втором полулёгком весе. Батыргазиев нокаутировал соперника в девятом раунде.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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