ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжан Чжаосиня в 4-м раунде и стал чемпионом мира WBA

Муслим Гаджимагомедов нокаутировал Чжан Чжаосиня в 4-м раунде и стал чемпионом мира WBA
Аудио-версия:
Комментарии

12 июля в Серпухове на арене «Колизей IBA» прошёл большой вечер профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA». В главном событии турнира россиянин Муслим Гаджимагомедов встретился с китайцем Чжан Чжаосинем. На кону стоял вакантный титул чемпиона WBA в бриджервейте (до 101,6 кг). Гаджимагомедов нокаутировал соперника и стал чемпионом мира.

На счету Гаджимагомедова четыре победы во всех четырёх поединках на профессиональном ринге. Чжаосинь проиграл четвёртый бой из 16.

В соглавном событии вечера выступил Альберт Батыргазиев, соперником которого стал ирландец Джоно Кэрролл. В этом поединке оспаривался временный пояс WBA во втором полулёгком весе. Батыргазиев нокаутировал соперника в девятом раунде.

«Чемпионат» провёл онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Материалы по теме
«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев и Гаджимагомедов стали чемпионами мира!
«Ночь чемпионов IBA»: Батыргазиев и Гаджимагомедов стали чемпионами мира!

Сколько зарабатывают звёзды ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android