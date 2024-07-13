ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алекс Перейра отреагировал на громкое заявление Анкалаева, обещавшего его нокаутировать

Алекс Перейра отреагировал на громкое заявление Анкалаева, обещавшего его нокаутировать
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра отреагировал на громкое заявление российского бойца Магомеда Анкалаева, обещавшего отправить его в нокаут.

«Ребята, вы видели, как много людей пытаются саморекламироваться. Пытаются принизить меня, говорят, что нокаутируют, прикончат… но я тренируюсь, развиваюсь…

Я только сейчас начал развиваться, вот в чём разница. Раньше я мог идти драться, используя только кикбоксинг. Сейчас я развиваюсь, поэтому с каждым боем им становится всё сложнее драться со мной», — приводит слова Перейры аккаунт Championship Rounds в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Магомед Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 19 побед, одно поражение, один бой был признан ничьей, а один поединок — несостоявшимся.

На данный момент активно обсуждается возможный бой между бразильцем и россиянином.

Материалы по теме
За Перейрой идёт россиянин, уже побеждавший бразильца. У Анкалаева неожиданный конкурент
За Перейрой идёт россиянин, уже побеждавший бразильца. У Анкалаева неожиданный конкурент

Алекс Перейра провел спарринг с профессиональным боксером

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android