Алекс Перейра отреагировал на громкое заявление Анкалаева, обещавшего его нокаутировать

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Алекс Перейра отреагировал на громкое заявление российского бойца Магомеда Анкалаева, обещавшего отправить его в нокаут.

«Ребята, вы видели, как много людей пытаются саморекламироваться. Пытаются принизить меня, говорят, что нокаутируют, прикончат… но я тренируюсь, развиваюсь…

Я только сейчас начал развиваться, вот в чём разница. Раньше я мог идти драться, используя только кикбоксинг. Сейчас я развиваюсь, поэтому с каждым боем им становится всё сложнее драться со мной», — приводит слова Перейры аккаунт Championship Rounds в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, 30 июня состоялся реванш между Алексом Перейрой и Иржи Прохазкой в Лас-Вегасе на турнире UFC 303. Бой завершился победой бразильца в самом начале второго раунда нокаутом. Сначала Перейра нанёс мощный хай-кик по голове оппонента, после чего чех повалился на канвас. Далее Алекс обрушил град ударов по сопернику, и судья был вынужден остановить поединок.

Магомед Анкалаев имеет в своём профессиональном рекорде 19 побед, одно поражение, один бой был признан ничьей, а один поединок — несостоявшимся.

На данный момент активно обсуждается возможный бой между бразильцем и россиянином.

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