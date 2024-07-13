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Теренс Кроуфорд обошёл Усика и стал лучшим боксёром года по версии ESPY

Теренс Кроуфорд обошёл Усика и стал лучшим боксёром года по версии ESPY
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Чемпион мира в трёх весовых категориях и лидер рейтинга pound-for-pound американец Теренс Кроуфорд признан лучшим боксером года по версии ESPY.

На премию также были номинированы Александр Усик, Наойя Иноуэ и Сеньеса Эстрада.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.

3 августа Теренс проведёт бой за титул чемпиона мира WBA и титул WBO в 1-ом среднем весе. Его соперником будет Исраил Мадримов.

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