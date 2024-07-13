Аспиналл рассказал, с какими мыслями подходит к реваншу с Блэйдсом

Временный чемпион UFC в категории до 120 кг англичанин Том Аспиналл раскрыл свою философию подготовки к предстоящему реваншу с американцем Кёртисом Блэйдсом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304.

«Люди слишком усложняют бой, я тоже делал это на протяжении долгих лет. В конечном итоге во время поединка могут случиться две вещи: вы можете либо победить, либо проиграть. Я всегда стараюсь просто возвращаться к этому.

Давайте не будем усложнять, нас там двое, можно провести весь день, думая о том, что произойдёт или не произойдёт. С этим связано давление, я не скрываюсь от этого, особенно перед таким боем. Это в Манчестере реванш, защита титула и всё такое. Эмоции могут выйти из-под контроля под давлением. Особенно когда начинаешь уставать, как на этом этапе в тренировочном лагере. Я работал, провёл много раундов, моё тело измотано, и я морально устал», — приводит слова Аспиналла Bloody Elbow.

В своём последнем бою на UFC 295 в ноябре Аспиналл досрочно остановил в первом раунде Павловича. Блэйдс на UFC 299 в марте нокаутировал бразильца Жаилтона Алмейду.