Райан Гарсия извинился перед бывшей женой и заявил, что пройдёт курс реабилитации

Звёздный американский боксёр Райан Гарсия (24-1, 20 KO) опубликовал двухминутное видео на своей странице в социальной сети, в котором извинился перед своей бывшей женой Андреа Селиной.

«Я пришёл сюда, чтобы извиниться. Андреа, ты мама моих детей и человек, которого я всегда буду уважать и любить. Ты видела меня в моих лучших проявлениях, а теперь и в худших. Наконец, я решил обратиться за помощью. За последние пару месяцев я потерял всё. Своими действиями я причинил боль всем вокруг», — приводит слова Гарсии Sportskeeda.

Ранее боксёр сообщил, что борется с наркозависимостью и собирается пройти курс реабилитации. Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Гарсия победил соотечественника Девина Хейни, однако результат был отменён из-за положительного допинг-теста.