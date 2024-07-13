Татьяна Кириенко поздравила Гаджимагомедова и Батыргазиева с завоеванием титулов WBA

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко поздравила россиян Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова с победами в чемпионских боях по версии WBA на турнире «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA», который прошёл в пятницу в подмосковном Серпухове.

«От всей души поздравляю Муслима и Альберта с яркими победами в своих чемпионских боях. До сих пор нахожусь под впечатлениями от их выступлений – искренне горжусь нашими боксёрами. Признаюсь, что я не сомневалась в победе Муслима и Альберта. Хотя Батыргазиев чуть всё-таки заставил понервничать в некоторых моментах на старте поединка. Но Альберт – настоящий чемпион с чемпионским характером. По ходу противостояния за счёт своего боксёрского IQ он постепенно прибрал инициативу к своим рукам и методично раунд за раундом разбивал соперника. Надо отдать должное и ирландскому спортсмену, который навязал достойное сопротивление и вместе с Альбертом продемонстрировал зрелищный бой. Батыргазиев получил колоссальный и необходимый опыт для будущих свершений. Альберт у нас амбициозный спортсмен, и уверена, что он уже в ближайшем будущем захочет избавиться от приставки «временный» в своём титуле.

У Муслима же бой сложился гораздо легче – разница в классе прослеживалась с первых секунд. В итоге Гаджимагомедов в доминирующей манере победил соперника, который на момент боя занимал первую строчку рейтинга WBA. Великолепная победа Муслима Гаджимагомедова. Мои поздравления! Мне очень приятно, что теперь у России четыре действующих чемпиона в профессиональном боксе – Гаджимагомедов составил компанию Артуру Бетербиеву, Дмитрию Биволу и Бахраму Муртазалиеву. Уверена, что этот список в самое ближайшее время только вырастет. Россия занимает лидирующие позиции в мировом боксе, что наглядно подтверждают результаты и в олимпийском, и профессиональном боксе. Также хочу ещё раз обратить внимание, что WBA санкционировала чемпионский бой на территории России. Другие организации тоже последуют их примеру. Бокс должен и будет объединять», — приводятся слова Татьяны Кириенко в релизе от Федерации бокса России.

Напомним, в главном поединке шоу двукратный чемпион мира, финалист Олимпийских игр-2020, победитель Европейских игр — 2019, чемпион Европы — 2024 Муслим Гаджимагомедов (4-0, КО 3) техническим нокаутом в четвёртом раунде победил китайца Чжан Чжаосиня (12-2-1, КО 7) и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте. В соглавном событии «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» олимпийский чемпион-2020 Альберт Батыргазиев (11-0, КО 8) завоевал временный титул WBA во втором полулёгком весе, в девятом раунде нокаутировав ирландца Джоно Кэрролла (24-3-1, КО 7).