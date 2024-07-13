Райан Гарсия, завершивший карьеру, заявил, что хотел бы вернуться в бокс

Популярный американский боксёр мексиканского происхождения Райан Гарсия сообщил в социальной сети, что хочет вернуться в спорт. Напомним, в июне Гарсия объявил о завершении профессиональной боксёрской карьеры.

«Я бы уже хотел вернуться в бокс», — написал спортсмен на своей странице в социальной сети.

Ранее боксёр сообщил, что борется с наркозависимостью и собирается пройти курс реабилитации. Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Гарсия победил соотечественника Девина Хейни, однако результат был отменён из-за положительного допинг-теста.