«Камару Усман неправ». Кормье прокомментировал высказывание в адрес Перейры

Член Зала славы UFC американец Даниэль Кормье объяснил, почему экс-чемпион нигериец Камару Усман был неправ, когда высказал, что действующий обладатель титула в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра не является лучшим бойцом в мире.

«Хорошо, ребята, Камару Усман неправ. Он мой брат. Я люблю этого парня, но в данном случае он неправ. Мы определяем не стиль боя. Важно то, позволяет ли ваш стиль добиться успеха в разных весовых категориях. И хотя я согласен, что Перейра не обладает стилем для P4P, но его бойцовский стиль безупречен, он доказан фактами», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

Помимо титула в смешанных единоборствах, Алекс Перейра является чемпионом мира по кикбоксингу в промоушене GLORY в среднем и полутяжёлом дивизионах. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 303, Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде.