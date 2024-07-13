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Джон Аник поделился своим мнением о возвращении Конора Макгрегора

Джон Аник поделился своим мнением о возвращении Конора Макгрегора
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Комментатор UFC Джон Аник рассказал, что всё ещё надеется на возвращение бывшего двойного чемпиона UFC в полулёгком и лёгком весе ирландца Конора Макгрегора, но устал ждать.

«Я просто устал. Это не значит, что он мне не нравится или я его ненавижу. Я просто измотан. Думаю, я расстроен — это, пожалуй, правильное слово, когда речь идёт о некоторой бездеятельности Конора Макгрегора. Но в целом, я думаю, что многое из этого вышло из-под его контроля. Не всегда легко быть крупнейшей суперзвездой UFC. Это определённо нелегко, когда ты ломаешь себе ногу, а затем, очевидно, у него была неудача в этом последнем тренировочном лагере», — приводит слова Аника MMAJunkie.

Напомним, Майкл Чендлер должен был провести поединок против ирландца Конора Макгрегора на турнире UFC 303, который состоялся 30 июня. Однако за несколько недель до турнира стало известно, что Макгрегор был вынужден сняться из-за перелома мизинца на ноге.

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