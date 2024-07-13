Бой Гамрота и Хукера находится в разработке на UFC 305 — MMA Fighting

Рейтинговый поединок в лёгком весе (до 70 кг) UFC между поляком Матеушем Гамротом (24-2) и новозеландцем Дэном Хукером (23-12) находится в разработке, сообщает издание MMA Fighting.

Ожидается, что встреча бойцов станет частью турнира UFC 305, который состоится 17 августа в Перте (Австралия).

Хукер не выступал с июля 2023 года, когда на UFC 290 одолел раздельным судейским решением американца Джалина Тёрнера.

Гамрот в марте на UFC 299 победил единогласным решением бывшего чемпиона организации бразильца Рафаэля дос Аньоса.

Напомним, возглавит турнир UFC 305 поединок за титул в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и новозеландцем Исраэлем Адесаньей.