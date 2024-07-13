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Анкалаев высказался о статусе его ожидаемого боя с Перейрой

Анкалаев высказался о статусе его ожидаемого боя с Перейрой
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Российский боец UFC Магомед Анкалаев высказался о статусе его ожидаемого поединка с действующим чемпионом в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцем Алексом Перейрой.

«Мы долго ждём этого момента. Мы ждём контракт на подписание. Не думаю, что у него получится избежать боя, мы встретимся. Пока идут переговоры. Всё зависит от Перейры, но, учитывая отношение команд, логично предположить, что бой состоится», — сказал Анкалаев в интервью TMZ Sports.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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