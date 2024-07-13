Сехудо: хочу увидеть Перейру против настоящих бойцов MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо критично высказался об оппозиции звезды организации бразильца Алекса Перейры.

«Прекрасен ли он в стойке? 100%. Но я хочу увидеть больше. Я хочу увидеть его против настоящих бойцов смешанного стиля, и тогда мы сможем оценить, так ли он хорош», — сказал Сехудо на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 303 в июне, Перейра досрочно остановил во втором раунде чешского экс-чемпиона Иржи Прохазку, проведя вторую защиту титула в полутяжёлом весе (до 93 кг).

Ранее Магомед Анкалаев рассказал о ходе организации поединка с Алексом Перейрой.

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