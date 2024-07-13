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Анкалаев: Перейра бил впечатляющих ударников, но у него не было серьёзных борцов

Анкалаев: Перейра бил впечатляющих ударников, но у него не было серьёзных борцов
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Российский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) UFC Магомед Анкалаев высказался о действующем чемпионе бразильце Алексе Перейре.

«Естественно, я думаю, что его остановлю. Да, он поднялся в весе и побил двух впечатляющих ударников, но на этом всё. Я считаю, что у него не было серьёзных борцов. Со мной ему будет тяжело», — сказал Анкалаев в интервью TMZ Sports.

Магомеду Анкалаеву 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году и в марте 2018-го провёл первый поединок в UFC.

В декабре 2022 года Анкалаев сразился за вакантный титул UFC в полутяжёлом весе с польским экс-чемпионом Яном Блаховичем, однако поединок завершился вничью. Всего на счету Анкалаева в престижнейшем промоушене мира 10 побед, одно поражение и одна ничья.

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