Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о своём восстановлении после травмы колена.

Напомним, в начале мая стало известно, что у россиянина диагностировали разрыв мениска, из-за чего его поединок с обладателем титула WBA соотечественником Дмитрием Биволом был перенесён на октябрь.

«Что касается меня, то самочувствие нормальное, восстанавливаюсь, прихожу в себя. Колено не беспокоит, всё нормально. Но что-то говорить о бое с Биволом пока не буду. Может, поближе к поединку», — приводит слова Бетербиева «Российская газета».

В своём последнем бою, состоявшемся в январе, Бетербиев досрочно остановил победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.