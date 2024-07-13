Белал Мухаммад предположил, кто победит в бою Адесаньи и дю Плесси

Американский боец UFC Белал Мухаммад высказался о предстоящем титульном поединке в среднем весе (до 84 кг) между южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и новозеландцем Исраэлем Адесаньей, который состоится на турнире UFC 305.

«Я ставлю на Адесанью. Он очень опасен и техничен в стойке, дю Плесси будет пытаться бороться. Думаю, что Адесанья будет ловить его на сближении», — сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Исраэлю Адесанье 34 года. Новозеландец дебютировал в UFC в 2018 году и уже в октябре 2019-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, нокаутировав австралийца Роберта Уиттакера. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 13 побед и три поражения.

Дрикусу дю Плесси 30 лет. Южноафриканец дебютировал в UFC в 2020-м и в январе сразился за чемпионский титул, одолев раздельным судейским решением американца Шона Стрикленда. Всего на его счету в UFC семь побед и ни одного поражения.