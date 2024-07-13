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Мухаммад: Колби Ковингтон должен завершить карьеру

Мухаммад: Колби Ковингтон должен завершить карьеру
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Американский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Белал Мухаммад считает, что трёхкратный претендент на титул Колби Ковингтон должен завершить карьеру.

«По правде говоря, Колби Ковингтон должен завершить карьеру. Ему больше нечего делать. Он пытается показать, что его лучшие дни продолжаются, считается, что он был хорош три-четыре года назад, но теперь все понимают, что он – отстой.

Сейчас он просто хочет понять, кого он сможет побить, а после взять микрофон и наговорить чепухи. Он такой же, как и Шон Стрикленд. У него нет титула, всем плевать, что он хочет сказать», — сказал Мухаммад в интервью YouTube-каналу The Schmo.

В своём последнем бою на UFC 296 в декабре Ковингтон проиграл единогласным решением действующему чемпиону британцу Леону Эдвардсу.

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