ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майкл Пейдж ответил, сможет ли Иан Гарри стать чемпионом UFC

Майкл Пейдж ответил, сможет ли Иан Гарри стать чемпионом UFC
Комментарии

Британский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Майкл Пейдж оценил шансы своего бывшего соперника ирландца Иана Гарри стать чемпионом организации.

«Вижу ли я его чемпионом? Нет. Если он будет драться так с приличным ударником… Леон прикончит его, как и Шавкат. Есть несколько парней, которых он не превзойдёт. В некоторых аспектах он не ощущался сильным. Я не пытаюсь принизить его, он сделал свою работу, но мы говорим о боях», — сказал Пейдж в подкасте The MMA Hour.

Иану Гарри 26 лет. Ирландец дебютировал как профессионал в 2017 году и в 2021-м дебютировал в UFC. Всего на его счету в престижнейшей организации мира восемь побед и ни одного поражения.

Ранее в интервью Гарри назвал казахстанца Шавката Рахмонова опаснейшим бойцом своего дивизиона.

Материалы по теме
Иан Гарри: Рахмонов — самый опасный парень в полусреднем весе UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android