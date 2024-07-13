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Экс-чемпион UFC раскритиковал Стрикленда за нежелание драться с Уиттакером

Бывший чемпион UFC, а ныне комментатор и аналитик Майкл Биспинг раскритиковал американского средневеса Шона Стрикленда за отказ от поединка с австралийцем Робертом Уиттакером.

Напомним, ранее Стрикленд заявил, что именно он должен сразиться с победителем титульного боя Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси, который состоится на турнире UFC 305 в августе.

«Нельзя сидеть сложа руки. Ты должен выходить в клетку, отстаивать своё положение, продолжать своё дело и становиться лучше с каждым тренировочным лагерем. Докажи, что ты – некоронованный чемпион», — сказал Биспинг на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою на UFC 302 Стрикленд победил раздельным решением бразильского экс-претендента Пауло Косту. Уиттакер на UFC on ABC 6 нокаутировал россиянина Икрама Алискерова.